Месть за Херсон: российские оккупанты умышленно обстреляли Горностаевку под Каховкой, есть погибшие и разрушения

В результате обстрелов погибли и серьезные разрушения.

В Херсонской области российские оккупанты из РСЗО намеренно обстреляли поселок Горностаевка в Каховском районе. В результате обстрела есть погибшие среди местных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно избивали по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения. Такими ужасными методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эмакуации". РФ прячутся по подвалам местных жителей", — сообщил Ярошевич.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Запорожье кассетными снарядами. Они рухнули в Шевченковском районе города вблизи жилых домов и не разорвались. Из-за их возможной детонации жителей близлежащих территорий эвакуировали.

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