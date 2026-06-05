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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Месть за развод: военнослужащий организовал заказное убийство тещи

Правоохранители получили информацию о подготовке преступления и инсценировали убийство потерпевшей.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Суд

Суд / © pexels.com

На Кировоградщине военнослужащего приговорили к 10 годам лишения свободы за организацию заказного убийства бывшей тещи, которую он считал виновной в распаде своей семьи.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кировоградской области.

По данным следствия, после развода с женой мужчина решил отомстить ее матери, возложив на нее ответственность за семейный конфликт. Он подыскал исполнителя и предложил денежное вознаграждение за убийство женщины, предоставив ее фотографию, данные о месте жительства и маршруты передвижения.

Как отмечают в полиции, часть средств — 11 тысяч гривен — он передал в качестве аванса, а также пообещал регулярные выплаты после выполнения «заказа».

Правоохранители получили информацию о подготовке преступления и провели спецоперацию, в рамках которой инсценировали убийство потерпевшей. Заказчику передали фотоматериалы, которые якобы подтверждали выполнение преступления.

После этого мужчину задержали, ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу), а затем обвинительный акт направили в суд.

Задержан заказчик убийства / © Национальная полиция Кировоградской области

Задержан заказчик убийства / © Национальная полиция Кировоградской области

Суд, рассмотрев собранные доказательства, признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области полицейские задержали военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности устроил стрельбу из автомата во время службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
129
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