Места, на которые охотятся не только глаза, но и фотоаппараты: где в Украине можно сделать классные инста-фотографии

Места, на которые охотятся не только глаза, но и фотоаппараты: где в Украине можно сделать классные инста-фотографии

В Украине множество уникальных пейзажей, поэтому не надо ехать за границу, чтобы сделать инстаграмные фото.

Многие украинцы хотят иметь красивые фотографии для соцсетей и отправляются за ними на Мальдивы, во Францию или Ирландию. Однако, не стоит спешить, ведь в Украине есть множество живописных мест и уникальных пейзажей.

О том, где спрятаны эти уникальные инста-локации и сколько стоит к ним попасть этом говорится в сюжете ТСН.

Лавандовый рай с вау эффектом

В селе Порадовка под Киевом настоящий лавандовый рай. Фотографии на фоне фиолетового поля выглядят круто. Вход в лавандовый парк — 300 гривен с человека. Дети до 145 сантиметров бесплатно.

"Здесь засажено лавандой 2 с половиной гектара. Считается, она успокаивает. Но нет, не так. Она — балансир. Если вы возбуждены, она вас немножко приведет в порядок, если у вас тонус занижен, то подтянет", — рассказывает владелица лавандового парка Юлия Блях.

В стоимость посещения входят беседки со стогами сена вместо стульев. На территории парка оборудованы туалеты. Еще здесь можно выпить кофе и закусить вкусностями. Конечно, за отдельные деньги. Капучино с лавандой стоит 55 гривен. Но главное, за чем сюда едут — классные фоточки.

facebook.com/dobropark.ua

Кроме фото для лайков, без лавандовых подарков отсюда уехать сложно. Букет лаванды стоит 50 гривен. Саше лаванды — 100 гривен, масло лаванды 5 мл — 190 гривен, лавандовый набор для гриля — 40 гривен.

Овраги и каньоны, откуда фоточки будут уникальными

Не менее живописные пейзажи поблизости Киева в селе Большая Бугаевка. Эти овраги пока не очень раскрученные. А значит, фоточка тут будет действительно уникальная. Правда, карабкаться этими зелеными коридорами готов не каждый. Единственный недостаток таких мест — конечно, туалеты здесь очень экзотические.

Один из крупнейший каньонов — каньон Станислав, расположенный на территории Николаевской области.

24tv.ua

Из Скадовска в Херсонской области кораблик доставит вас на белые пески украинских Мальдив — остров Джарылгач. Мечтаете увидеть Ирландию? Не беда, Базальтовые столбы, как в далекой стране, можно найти и дома — в Ровенской области. А поездить по почти Сахаре — запросто можно в Херсонской области, в отечественной пустыне — Олешковские пески.

Фото корреспондента Татьяны Штан

Поэтому, путешествия — это не только чистый воздух и захватывающие пейзажи. Они полезны для фигуры.

Новости недели: где в Украине найти уникальные "инста-локации" и сколько стоит на них попасть

Напомним, что и за сколько предлагают на курорте Херсонской области

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