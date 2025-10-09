Места силы и тайн: 4 заброшенных костела Украины, которые стоит посетить (фото)

Заброшенный костел в Украине

Украина хранит сакральные памятники, которые не потеряли своего величия даже в состоянии руин, завораживая мистической атмосферой и глубокой историей. Четыре заброшенные костелы из разных регионов — от Тернопольщины до Одесчины — являются настоящими архитектурными шедеврами, которые обязательно стоит увидеть.

Костел Яна Непомука — Турильче, Тернопольская область

Построенный в 1871 году в неоготическом стиле с ренессансными элементами, этот храм когда-то был настоящим украшением края. До сегодняшнего дня сохранился частично — разрушенная крыша и выбитые окна пропускают свет, создавая впечатление мистического сияния внутри. Каменный алтарь и остатки фасада напоминают о былом величии. Как отмечает портал «РИСУ», ни одно фото не способно передать особую атмосферу этого места — ее надо почувствовать лично.

Костел Яна Непомука

Костел Святой Троицы — Невиркив, Ровенская область

Этот храм, возведенный в 1807 году графом Яном Стецким, сочетает классицизм и барокко. Когда-то здесь действовал доминиканский монастырь. За два века святыня пережила войны, революции и запустение. Сейчас руины костела стоят на холме, как немой свидетель прошлого. Говорят, в подземельях и каменных стенах скрыто множество тайн, а по легенде — даже сердце его основателя.

Костел Святой Троицы

Костел Всех Святых — Годовица, Львовская область

Шедевр XVIII века, созданный архитектором Бернардом Меретином, — это образец позднего барокко с уникальной пластикой фасада. Костел возвышается над живописным прудом и внесен в реестр памятников национального значения. Несмотря на аварийное состояние, он сохраняет фрагменты лепнины, старинные фрески и величественную атмосферу — дух прошлой эпохи чувствуется в каждой детали.

Костел Всех Святых

Костел Рождества Девы Марии — Каменка, Одесская область

Неоготический храм немецких колонистов, возведенный в 1850 году, когда-то имел колокольню и роскошное внутреннее убранство. В советский период его превратили в зернохранилище, что привело к разрушению интерьера. Но даже сейчас высоченный шпиль и остатки мраморных алтарей сохраняют величие и таинственный дух европейского мистицизма.

Костел Рождества Девы Марии

