Места силы Украины – Виннитчина. В Винницкой области проходит восьмой пленэр «Лучший художник»

Художники из разных регионов Украины на протяжении десяти дней выезжают в самые живописные и сакральные места Винницкой области – места силы и неповторимой красоты природы. Именно здесь они пишут произведения об ощущениях, о красоте и родной стране, сообщает издание Vinnytsia Press Point.

Николай Филонов

«Защищать свою землю. Помогать фронту. Поддерживать семьи военных. Развивать общины. Поддерживать педагогов, школьников, спортсменов, военных и гражданских медиков. Поддерживать друг друга. Где украинцам брать на это силы, особенно сейчас, на 796-й день полномасштабного вторжения окупантов? С ежедневными потерями и трагедиями. С круглосуточными вызовами и проблемами. Будем искать ответ на это в апреле-мае с известными художниками, художниками во время нашего социального проекта: "Украина — места силы. Виннитчина". Убежден, что наша родная земля, наши сакральные, древние места и намоленные святыни, наша культура, наши художники – наш главный источник силы и движения к победе!», – прокомментировал событие один из соорганизаторов мероприятия, волонтер и руководитель благотворительного фонда «Украинский Альянс» Николай Филонов.

Больше недели художники из украинских городов, многие из которых находятся под вражескими обстрелами, посещают и изображают места силы Виннитчины: уникальное село Печера, где расположен шедевр выдающегося киевского архитектора Владислава Городецкого – усыпальница-часовня Потоцких-Свейковских, зловесная и тайная ставка Гитлера "Вервольф", живописное село Сосонка, город железнодорожников Казатин, село Сестриновка — особое место духовной силы Михаила Грушевского, древняя Буша, где кроме исторических национальных памятников есть уникальный дохристианский и христианский скальный храм V-XVI вв. н. э., Лядовский скальный монастырь, усадьбу Пирогова, «Подольские Мальдивы» – известный Черепашинский карьер и другие.

По словам организаторов, пленэр прежде всего – это еще один вклад художников и меценатов в поддержку Сил обороны Украины, ведь часть произведений планируют продать на аукционах, средства из которых будут направлены на нужды ВСУ.

Владимир Козюк

Вот что о художественно-благотворительном проекте рассказал в соцсети его инициатор и бессменный организатор и вдохновитель, народный художник Владимир Козюк:

"Любая идея нуждается в воодушевлении, но когда лицо проекта гениален Иван Марчук, тогда и творить, и делать, и радоваться всем легче, в это тяжелое время. Большинство художников приезжают из Харькова и Одессы, есть из Херсона и Изюма, все они работали под обстрелами, этот глоток свежего воздуха и Ваша энергия им очень нужны. Спасибо нашему Гению Ивану Степановичу Марчуку. Спасибо всем организаторам, ведь проект дает возможность не только отдохнуть и творить художникам, часть работ будет продана на аукционах в поддержку раненых. Стою на коленях перед погибшими, честь и слава защищающим, наша миссия помнить о тех, кто нуждается в нашем внимании и помощи, вместе победим!"

Проект проводится при поддержке начальника ОВВ Винницкой области Сергея Борзова.

Инициаторы проекта: народный художник Украины Владимир Козюк и руководитель Благотворительного Фонда «Украинский Альянс» Николай Филонов.

Главные организаторы: Александр Домбровский, Владимир Козюк, Сергей Кудлаенко и Николай Филонов.

Генеральные партнеры: Благотворительный Фонд "МХП-Громади", общественное объединение "Мы-Винничане", общественная организация "Лучший художник, общественная организация "В сердце с Украиной".

«В Украине издревле существуют сакральные места, так называемые места силы, где наша нация черпала позитивную энергию и вдохновение для обретения независимости и свободы. Поэтому и выбрали для себя такую тему – не только популяризировать нашу Виннитчину, но и поделиться информацией со всеми украинцами о таких местах путем ее воспроизведения высокопрофессиональными художниками. Также проект производится, чтобы в это нелегкое время поддержать художников из регионов, которые сейчас под постоянными ударами врага. Несмотря на постоянные атаки россиян, художники из Харькова, Херсона, Одессы и других городов не только не покинули свои дома, но и продолжают каждый день преподавать, рисовать и помогать Украине через свое творчество», – рассказывают организаторы.

Лицо проекта: Иван Марчук

Иван Марчук

Список участников:

(фото участники)

• Народный художник Украины Владимир Козюк (Винница)

• Заслуженный художник Украины Владимир Сандюк (Ивано-Франковск)

• Валерий Шматько (Харьков)

• Екатерина Билетина (Одесса)

• Карина Волошко (Харьков)

• Максим Малильо (Киев)

• Евгения Божко (Одесса)

• Оксана Бойко (Харьков)

• Злата Шишман (Одесса)

• Анна Башликова (Харьков)

• Ольга Тяжелова (Вознесенск)

• Валерия Кузьменко (Одесса)