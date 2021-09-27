Места в реанимации закончились: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе

Места в реанимации закончились: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе

По словам волонтера, суточные госпитализации по области взлетели в 4 раза с начала месяца.

В Одессе и области возросла кильксть больных коронавирус. Поэтому места в реанимации закончились.

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Об этом рассказывает волонтер Екатерина Ножевникова.

"В опорных больницах реанимационные места закончились пару дней назад. Реаниматолог больше не стало, а кровать в такое отделение просто не поставишь. Ковидних стационаров в городе у нас сейчас всего 4 на город и область. Остальные не получили еще ковидные пакеты. В 5-й больницы еще 100 мест с хвостиком. Но на Троицкой сегодня одной пациентке искали место час. С кислородом пока все ок ", — рассказывает Екатерина Ножевникова.

По словам волонтера, в инфекционной больнице Одессы по состоянию на 8 вечера вчера, 26 сентября, женских мест нет. Лечение требует немало средств, медики пишут списки больным, несмотря на то, что средства на лекарства для коронавирусных пациентов выделяет деньги НСЗУ.

"Не надейтесь, что вы будете лечиться бесплатно. Случаев, когда пишут списки медикаментов уже просто вагон и тележка. Финансирование не хватает. Ну и человеческий фактор некоторых сотрудников больниц тоже есть — отдельные персонажи просто теряют связь с реальностью (пишут списки на все ). В протокол внесли "Ремдисивир". А вот купить забыли. Флакон стоит 3200 грн. В протоколе он. И врачи его пишут родственникам. Короче дежавю 2020-2021 годов", — написала Ножевников.

Она рассказала, что среди заболевших COVID-19 есть и вакцинированные пациенты, иммунитет которых после прививки не успел выработать антитела.

"Есть проблема позднего обращения. Неделя сбиваем температуру 39, на на 10 день в реанимации с поражением 80 процентов. (38 лет). Старики еще более склонны к такому" лечение ". И попадая в стационар потом родственники" кивают "на врачей не лечили. Очень жаль пожилых людей. Очень. Устроить всех невозможно. Мест для всех в инфекционке не хватит. Она не резиновая. Когда откроют ковидные отделения в других стационарах города неизвестно ", — сообщила волонтер.

Она посоветовала тем, кто не хочет вакцинироваться, хотя бы носить маску или респиратор, а тем, кто хочет сделать прививку — поспешить.

По словам Екатерины Ножевниковой, суточные госпитализации по области взлетели в 4 раза с начала месяца.

Напомним, что на 27 сентября 2021 в Украине от коронавируса уже проведено 12240363 прививки.

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