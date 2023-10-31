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Местами до 20°, но дождливо: какая погода будет 1 ноября (карта)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Местами до 20°, но дождливо: какая погода будет 1 ноября (карта)

Теплая осень / Фото: pixabay.com

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Украине на 1 ноября облачно с прояснениями. Ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях, днем по Украине дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр 31 октября.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, на юге страны до 15°, днем в западных, северных и большинстве центральных областей 11-16°, на остальной территории 15-20°.

Прогноз погоды на 1 ноября. / © Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 1 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киевской области 1 ноября облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 11-16°;

В Киеве ночью 10-12°, днем 13-15°.

Напомним, с начала года Киев побил уже 40 температурных рекордов.

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Дата публикации
Просмотры
2109
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