Местами до 9 градусов мороза: какой будет погода в воскресенье, 24 октября

Местами до 9 градусов мороза: какой будет погода в воскресенье, 24 октября

Осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 24 октября, в Украине будет без осадков, но холодно. Ночью — заморозки и морозы.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, за счет чего осадков не ожидается.

"Антициклональная погода — это ясно, и как следствие, мы почувствуем значительное снижение температуры воздуха, особенно ночью. Порывистый ветер, который беспокоил нас предыдущие несколько дней, наконец уменьшит свои скорости", — говорится в сообщении.

Температура ночью 1-5 градусов мороза, в Карпатах и восточных областях 6-9 градусов мороза. Днем 3-8 градусов тепла, на Закарпатье 9-14 градусов.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

В Киевской области в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

В Киеве ночью 2-4 градуса тепла, днем 7-9 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 24 октября 2021 года / Укргидрометцентр

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