Местами ливни и жара до + 29° С: какой будет погода в Украине 13 августа

Местами ливни и жара до + 29° С: какой будет погода в Украине 13 августа

Погода 13 августа в Украине преимущественно будет солнечной.

Погода в Украине в пятницу, 13 августа, будет преимущественно солнечной, но местами возможны грозы и дожди. Также сегодня в регионах будет жара до + 29° С.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, на большей части территории Украины 13 августа осадков не предвидится. Температура воздуха днем в среднем составит отметок от + 24° С до + 29° С.

Самую высокую температуру будут показывать термометры на Востоке и на Севере. Но также именно там синоптики прогнозируют дожди.

В частности, ливни и грозы прогнозируют в Луганской, Донецкой и Запорожской областях и в оккупированном Крыму.

На Западе и в Карпатах будет прохладнее. Там столбики термометров днем покажут максимум + 26° С.

В Киеве сегодня будет сухо и жарко. Днем воздух прогреется до 25-27° С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Следующий месяц август в Украине обещает быть аномально жарким

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