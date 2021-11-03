Местами воздух прогреется до +21°: в Украину идет существенное, но кратковременное потепление

Местами воздух прогреется до +21°: в Украину идет существенное, но кратковременное потепление

Теплее всего будет в южных и восточных регионах.

В Украину перед холодными выходными придет потепление, которое продлится всего два дня, 4-5 ноября, но будет существенным.

Как свидетельствуют данные "Погода УНИАН", местами столбики термометров поднимутся аж до +19-21°.

Так, 4 ноября температура в стране начнет повышаться. В западных областях ожидается 14-18° тепла, на севере страны будет прохладнее — до +14°, в центре +14-16°, на востоке до +17°, а на юге и в Крыму столбики термометров покажут 15-20°.

Еще теплее станет в пятницу, 5 ноября. В западных областях температура воздуха прогреется до 11-17°, в северных – 16-18°, в центре – 17-20°, в восточных областях – до 18°, а на юге ожидается 17-21°.

УНИАН

А вот с субботы, 6 ноября, в Украину начнет заходить похолодание. Как сообщалось ранее, по прогнозам синоптиков, в субботу, в стране, кроме юга и юго-востока, ожидается дневное понижение температуры до 8-14°. В восточных и северо-восточных областях также будет идти небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. В Киеве 6 ноября прогнозируется понижение температуры ночью до 6-8° тепла, днем до 9-11°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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