Местами жара до 33°, а в некоторых регионах — дожди: прогноз погоды в Украине на четверг, 5 августа

Местами жара до 33°, а в некоторых регионах — дожди: прогноз погоды в Украине на четверг, 5 августа

Жарко будет на юге и востоке страны.

В четверг, 5 августа, в Украине будет переменно облачная и в некоторых регионах дождливая погода. В Киеве и области объявлено предупреждение о гидрометеорологических явлениях — грозах и шквалах (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня

в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, вечером на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на юге страны 18-23°, днем 23-28°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 29-33°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 16-21°.

В Киеве 5 августа ожидается кратковременный дождь, гроза, днем шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°. Предупреждение о гидрометеорологических явлениях: 5 августа грозы, днем в Киеве и местами по области шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: в августе будет еще жарче - прогноз синоптиков

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