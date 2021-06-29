Местами жара до 33°, а в некоторых регионах — дожди: прогноз погоды в Украине на вторник, 29 июня

На юге и Закарпатье будет жарко.
Во вторник, 29 июня, в Украине будет теплая погода, местами будут идти кратковременные дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в восточных, северо-восточных областях, днем местами в Карпатах ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 24-30°, на Закарпатье и местами на юге страны 30-33°.
В Киеве 29 июня будет сухо. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.