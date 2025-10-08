Местные выборы во время войны: Рада окончательно решила, можно ли их проводить

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Верховная Рада Украины сегодня приняла постановление №14031 "О непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления". Документ, инициированный спикером Русланом Стефанчуком, первым вице-спикером Александром Корниенко и другими, закрепляет невозможность проведения местных выборов во время военного положения.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Почему принято постановление?

По словам народного депутата Виталия Безгина, постановление необходимо для того, чтобы "никто не подвергал сомнению законность деятельности местных советов" в условиях полномасштабной войны.

Документ признает, что организация выборов с соблюдением национального законодательства и европейских демократических стандартов невозможна по условиям военной агрессии РФ.

Ключевые положения постановления:

Непрерывность полномочий: Подтверждено, что сельские, поселковые, городские, районные и областные советы, а также сельские, поселковые, городские головы сохраняют свои полномочия по избранию нового состава на следующих местных выборах. Это правило действует, за исключением тех, чьи полномочия прекращены в законном порядке.

Ответственность за невозможность выборов: Верховная Рада подчеркнула, что ответственность за невозможность своевременной организации и проведения местных выборов несет исключительно Российская Федерация.

Условие для демократии: Констатировано, что постоянное функционирование органов местного самоуправления является обязательным условием соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности и жизнедеятельности общин.

Предстоящие выборы: Решение о проведении следующих местных выборов будет принято только после окончания вооруженной агрессии РФ и прекращения или отмены военного положения в Украине.

Кроме того, парламент призвал международное сообщество сохранять единство усилий по обеспечению непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления в Украине.

Также напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14057, предусматривающий многочисленные изменения в Гражданском кодексе Украины и, в частности, регулирование личных неимущественных прав личности. Медийщики и журналисты бьют тревогу: они предупреждают, что этот документ может привести к цензуре, фактически заблокировать журналистские расследования о коррупции и усложнить работу независимых СМИ.