"Место появления будущих звезд": фонд первой леди возобновил стадион в Гостомеле

Восстановить стадион помогли футбольный клуб Бавария и Баварская промышленная ассоциация.
Фонд Елены Зеленской с помощью иностранных партнеров восстановил центральный стадион в Гостомеле, который был поврежден российскими захватчиками в 2022 году, когда город находился в оккупации.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал ФК "Динамо" Киев.
К восстановлению стадиона, в частности, присоединились футбольный клуб "Бавария" и Баварская промышленная ассоциация.
Во время восстановительных работ на стадионе обустроили новые миниполя, установили освещение, заменили электронное табло и отремонтировали поврежденные трибуны, раздевалку и тренерскую.
"Накануне Дня города-героя Гостомеля Елена Зеленская вместе с командой Фонда посетили восстановленный Гостомельский центральный стадион. По приглашению первой леди к мероприятию присоединились и футболисты "Динамо" Киев, сделав детям неожиданный сюрприз", – сообщили в футбольном клубе.
Восстановленный стадион стал местом для тренировок детских и взрослых футбольных команд, в частности команды ВПО "Мрия" и детской команды "Феникс". Также здесь проходят благотворительные матчи и культурные мероприятия общины.
"Создать пространство для развития детей было для нашей команды крайне важно. Я надеюсь, этот стадион станет местом появления будущих звезд футбола", — подчеркнула Елена Зеленская во время посещения гостомельского стадиона.
Кроме функционального обновления спортивного сооружения инициаторы позаботились и об эстетике. Украинские художники создали на стадионе мурал, на котором игроки "Динамо" оставили автографы.
Напомним, Елена Зеленская показала последствия ракетных ударов по украинским городам. На своей странице в Instagram первая леди опубликовала фотографии мест "прилетов" во Львове и Полтаве.
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