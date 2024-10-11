"Место появления будущих звезд": фонд первой леди возобновил стадион в Гостомеле

Фонд Елены Зеленской с помощью иностранных партнеров восстановил центральный стадион в Гостомеле, который был поврежден российскими захватчиками в 2022 году, когда город находился в оккупации.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал ФК "Динамо" Киев.

К восстановлению стадиона, в частности, присоединились футбольный клуб "Бавария" и Баварская промышленная ассоциация.

Восстановление спортивного сооружения произошло благодаря фундации Елены Зеленской и помощи немецких партнеров

Во время восстановительных работ на стадионе обустроили новые миниполя, установили освещение, заменили электронное табло и отремонтировали поврежденные трибуны, раздевалку и тренерскую.

"Накануне Дня города-героя Гостомеля Елена Зеленская вместе с командой Фонда посетили восстановленный Гостомельский центральный стадион. По приглашению первой леди к мероприятию присоединились и футболисты "Динамо" Киев, сделав детям неожиданный сюрприз", – сообщили в футбольном клубе.

В канун Дня города стадион посетила команда ФК "Динамо" Киев

Восстановленный стадион стал местом для тренировок детских и взрослых футбольных команд, в частности команды ВПО "Мрия" и детской команды "Феникс". Также здесь проходят благотворительные матчи и культурные мероприятия общины.

"Создать пространство для развития детей было для нашей команды крайне важно. Я надеюсь, этот стадион станет местом появления будущих звезд футбола", — подчеркнула Елена Зеленская во время посещения гостомельского стадиона.

Украинские художники создали на гостомельском стадионе мурал

Кроме функционального обновления спортивного сооружения инициаторы позаботились и об эстетике. Украинские художники создали на стадионе мурал, на котором игроки "Динамо" оставили автографы.

Игроки "Динамо" оставили на мурале свои автографы

Напомним, Елена Зеленская показала последствия ракетных ударов по украинским городам. На своей странице в Instagram первая леди опубликовала фотографии мест "прилетов" во Львове и Полтаве.

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