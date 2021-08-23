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"Место Украины — в Европейском Союзе" — совместное заявление президентов Украины и Польши

"Место Украины — в Европейском Союзе" — совместное заявление президентов Украины и Польши

УНІАН

Президенты акцентировали, что Польша и Украина всегда стремились присоединиться к "европейской семье свободных наций".

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда заявили, что Украина в будущем должна стать членом ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Польши, сообщает французское издание Le Figaro.

"С точки зрения Польши, место Украины — в Европейском Союзе", — говорится в заголовке. Зеленский и Дуда акцентировали, что и Польша, и Украина со своих исходных позиций 30 лет назад — хотя и разных — стремились присоединиться к "европейской семье свободных наций".

Дуда добавил, что Польша первой признала независимость Украины и все это время рассматривала Украину как своего будущего партнера и союзника в ЕС и НАТО.

Напомним, что вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прокомментировал перспективы вступления Украины в ЕС. Он не видит страну в Европейском Союзе в ближайшие 3-5 лет.

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