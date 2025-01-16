Место встречи Зеленского и Стармера атаковал российский дрон — Guardian

Беспилотник, который, возможно, был российской приманкой, был виден и слышен недалеко от Офиса президента.

В четверг, 16 января, средства противовоздушной обороны сбивали вражеский беспилотник возле Мариинского дворца, где проходила встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который впервые за время пребывания в должности посетил с визитом Киев.

Об этом сообщило издание Guardian.

"Во дворце, где два лидера должны провести пресс-конференцию, раздавался громкий грохот, когда украинская ПВО пыталась сбить беспилотник", — говорится в сообщении.

По информации британского издания, беспилотник, который, возможно, был российской приманкой, был виден и слышен недалеко от Офиса президента.

Пока неизвестно, удалось ли сбить дрон.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину с необъявленным визитом. Глава британского правительства и украинский президент Владимир Зеленский планируют подписать договор о "100-летнем партнерстве", который охватывает такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

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