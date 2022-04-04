Местонахождение неизвестно: оккупанты похитили четырех человек на мирном митинге в Каховке

Местонахождение неизвестно: оккупанты похитили четырех человек на мирном митинге в Каховке

Российские захватчики совершают военные преступления: стреляют и похищают мирных людей.

Российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, во время мирного митинга в Каховке Херсонской области похитили по меньшей мере четырех человек. Где они находятся сейчас – неизвестно.

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Об этом сообщила Каховская городская территориальная община.

Оккупанты силой забрали 32-летнюю Елену Бубнову, 37-летнего Анатолия Качинского, 39-летнего Игоря Бахура и 48-летнего Юрия Гедзыка.

Также в этот же день на митинге двое мирных жителей получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. Угрозы для их жизни нет.

Напомним, жители Херсона и Каховки Херсонской области вышли на проукраинские митинги против оккупации российскими захватчиками. Во время акции протеста в Каховке россияне разогнали людей, открыв по ним огонь.