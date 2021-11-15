Месяц находилась в коме: в Днепре скончалась 6-летняя девочка, которую сбило авто

Месяц находилась в коме: в Днепре скончалась 6-летняя девочка, которую сбило авто

За все время пребывания в больнице ребенок так и не пришел в сознание.

В Днепре в больнице скончалась 6-летняя девочка, которую месяц назад сбил автомобиль, когда она перебегала дорогу. Ребенок находился в состоянии комы.

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Об этом сообщает "Прихистст".

В Днепре в детской больнице 13 ноября скончалась 6-летняя Каролина. 18 октября она вместе с еще одной девочкой попала под колеса легкового автомобиля Renault. Дети перебегали дорогу в неустановленном месте.

В результате Каролина получила тяжелую черепно-мозговую травму, из-за чего впала в кому. Небезразличные граждане помогали в лечении ребенка.

За все время пребывания в больнице Каролина так в сознание и не пришла.

Напомним, что в Берестечке Волынской области пьяный водитель сбил двоих детей и скрылся с места ДТП.

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