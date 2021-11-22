Месяц новых правил поездок между регионами: в каких областях больше всего нарушений

Месяц новых правил поездок между регионами: в каких областях больше всего нарушений

Больше всего нарушений выявили в Киевской области.

С 21 октября в Украине действуют новые правила межрегиональных перевозок. За это время полицейские провели 91165 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного значения.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

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Проверки проводились:

на автотранспорте (75179);

на железнодорожных вокзалах (15181);

в аэропортах (805).

Результаты проверок таковы: в Киевской области – 216, 83 – в Черкасской, 67 – в Полтавской, 54 – в Сумской, 33 – в Винницкой, по 28 – в Запорожской и Хмельницкой, 25 – в Одесской, 23 – в Донецкой, 22 – в Луганской, по 21 – в Днепропетровской и Житомирской областях.

По выявленным фактам полиция составила 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, во время проверки соблюдения карантинных ограничений полицейские обнаружили 770 случаев нелегальных перевозок. Следовательно, всего составлено 1066 соответствующих протоколов – 503 протокола по ст. 164 и 563 – по ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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