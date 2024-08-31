Месячных расходов на оборону достаточно для годового повышения зарплат учителям – Лисовой

Затраты на оборону за месяц могли бы обеспечить годовое повышение зарплаты для всех учителей.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью BBC News Украина.

Оксен Лисовой отметил, что в Украине существует дефицит учителей, особенно по информатике, математике и английскому языку. Средняя зарплата учителя составляет 12 тысяч гривен, но может варьироваться в зависимости от погрузки. Лисовой считает, что эта зарплата недостаточна, и как министр, гражданин и отец хочет, чтобы она была выше.

Закон об образовании предусматривает повышение зарплаты до трех прожиточных минимумов, но требуется упрощение в начислении. Он также указал на низкие зарплаты воспитателей дошкольных учреждений, которые получают лишь около 6 тысяч гривен и доплаты до минимума, что неприемлемо.

Лисовой объяснил, что повышение зарплаты учителей до трех прожиточных минимумов (24 тысячи гривен) станет возможным только после поступления дополнительных средств в бюджет.

"Это будет тогда, когда бюджет получит для начала хотя бы 50-60 миллиардов дополнительных средств. Я не буду на камеру озвучивать расходы на оборону, но этих месячных расходов хватит для повышения заработной платы всем учителям в год", – сказал министр.

ТСН рассказывало, сколько получает молодой учитель без стажа, какова средняя заработная плата у учителя высшей категории, заработные платы педагогов в регионах.

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