Месяц самолечения привел к реанимации: в Хмельницкой области мать подозревают в халатности относительно дочери

В Нетешине мать подозревают в злостном невыполнении обязанностей из-за критического состояния 15-летней дочери.

В Нетишине мать подозревают в злостном невыполнении обязанностей из-за критического состояния 15-летней дочери. / © Национальная полиция Украины

Следователи полиции объявили подозрение жительнице Нетишина в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к госпитализации ее 15-летней дочери в тяжелом состоянии. По данным правоохранителей, девушка находится в реанимации с сепсисом и некротическими ранами из-за длительного отсутствия лечения.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Хмельницкой области.

Событие произошло в городе Нетешин. 9 апреля около 02:20 медики специальной медико-санитарной части сообщили Шепетовскому райуправлению полиции о госпитализации несовершеннолетней. У пациентки были диагностированы множественные некротические поражения кожи и общее заражение крови. В ходе проверки полицейские установили, что симптомы заболевания появились у подростка еще месяц назад.

«Несмотря на ухудшение состояния дочери, родители не обращались за помощью к специалистам. Из-за халатности у девочки развился сепсис», — сообщили в пресс-службе полиции.

Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили матери о подозрении по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Досудебное расследование продолжается, стражи порядка устанавливают все обстоятельства длительного неоказания медицинской помощи ребенку.

Напомним, в Винницкой области 46-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за систематические изнасилования 9-летнего мальчика.

