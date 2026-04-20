Месяцами насиловал несовершеннолетнюю: что грозит подозреваемому
28-летний житель Новоукраинского района оказался под стражей из-за обвинений в насилии над малолетним ребенком. По данным следствия, подозреваемый неоднократно совершал противоправные действия в отношении девочки.
Полиция Кировоградской области задержала мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней. 28-летний местный житель получил подозрение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
О случившемся сообщили в полиции Кировоградской области.
В Кировоградской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней
В сообщении полиции говорится, что в одном из населенных пунктов Новоукраинского района Кировоградской области подозреваемый неоднократно совершал насилие в отношении 13-летней девочки.
Это продолжалось с октября 2025 года.
Мужчину задержала полиция в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили 28-летнему мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование проводит отделение полиции №3 Новоукраинского районного отдела полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры.
Куда обращаться в случаях насилия над детьми
Если вы подозреваете, что ребенок мог пострадать от сексуального насилия, необходимо обратиться в следующие органы:
Полиция — 102.
Национальная горячая линия поддержки для детей и молодежи — 116 111 или 0 800 500 225.
Правительственная горячая линия — 1545.
Служба по делам детей — 0 800 213 103.