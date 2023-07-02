Meta считает Киев частью России: пользователь обнародовал скандальную переписку с поддержкой

Представитель компании ответил пользователю, отметив, что Киев – это "часть России".

В ходе переписки с поддержкой Meta выяснилось, что компания считает Киев частью России.

Об этом сообщил пользователь Святослав Степаненко, обнародовав переписку со службой поддержки.

"Я прошу всех присоединиться, чтобы распространить информацию и обнародовать эту историю – давайте изменим мнение людей в Meta. Заранее спасибо", – призвал пользователь.

В ходе переписки с поддержкой Meta выяснилось, что компания считает Киев частью России. Фото: скрин фото Святослав Степаненко

Святослав Степаненко направила сообщение в службу Meta о проблеме с постингом рекламных публикаций. Facebook сообщал об ошибке, объясняя отказ тем, что пользователь якобы находится на территории России.

Пользователь попросил исправить ошибку. Он отметил, что его возмущает тот факт, что, пока Россия убивает украинцев, Facebook идентифицирует его как россиянина.

Представитель компании ответил пользователю, отметив, что Киев – это "часть России", и посоветовал "изменить часовой пояс".

Накануне Meta анонсировала новые функции для родителей. Теперь взрослые смогут контролировать с кем общаются их дети.

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