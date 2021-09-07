Метадон на 4 млн грн: киевлянка передавала наркотики в оккупированный Донецк в гипсовых скульптурах

Метадон на 4 млн грн: киевлянка передавала наркотики в оккупированный Донецк в гипсовых скульптурах

Наркотики в ОРДО отправляли через границу с Россией.

В Запорожской области ликвидировали канал контрабанды наркотиков (метадона) в оккупированный Донецк.

Об этом информирует СБУ.

Ежемесячно злоумышленники делали по несколько "посылок". Стоимость каждой составляла почти 4 млн грн. Незаконную схему организовала безработная киевлянка. Злоумышленница привлекла к делу женщину из оккупированного Донецка. "Дельцы" скрывали метадон в кувшинах для вазонов и в садово-парковых гипсовых скульптурах. Эти вещи переправляли в Россию как бытовые посылки.

СБУ

Пакеты везли водители микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки. Пока неизвестно, догадывались ли они о содержимом посылок.

Через неподконтрольные участки границы метадон попадал в оккупированный Донецка. Там его фасовали и реализовывали.

Правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза партии метадона весом более 1,4 кг. Также были задержаны организатора наркоканала. Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к преступлению лиц.

Напомним, что в Одессе разоблачили наркоторговцев. К схеме могут быть причастны дети и правоохранители.

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