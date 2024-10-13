Металл придется вывозить годами: как выглядит сейчас "Азовсталь" в Мариуполе (видео)

Россияне пилят остатки оборудования на металл и увозят.

Гигантский завод "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе стоит разрушенный и заброшенный. За это время его даже не разминировали.

На видео с территории завода, опубликованного во вражеских пабликах, обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

По его информации, остатки оборудования просто ржавеют. Россияне пилят их на металл и увозят.

"Металл так много, что придется вывозить годами. Прийти, все уничтожить, ограбить и бросить — национальная идея российских имперцев", — отметил Казанский.

Что произошло с заводом "Азовсталь" после прихода "русского мира" в Мариуполь

Ранее известный военный раскрыл правду, готовили ли "Азовсталь" к полномасштабной войне.

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