Металлическая ловушка: в Харькове мужчина залез в трубу и не смог выбраться

В Харькове 39-летний мужчина попал в металлическую ловушку, когда забрался в трубу диаметром 400 мм на территории заброшенной насосной станции.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Выбраться самостоятельно он не смог, поэтому пришлось вызвать ГСЧС.

Спасательная операция длилась около пяти часов. В нем принимали участие 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, а также 18 коммунальщиков и 6 единиц коммунальной техники.

В конце концов мужчину удалось вытащить, после чего его передали медикам.

Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением и многочисленными царапинами.

Спасательная операция длилась около пяти часов.

Напомним, в Харькове 14 марта во время мобилизационных мероприятий возник конфликт между военнослужащими ТЦК и двумя гражданскими, в результате чего один из военных открыл огонь из травматического пистолета.

Читайте также: