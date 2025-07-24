Металлургия уровня 4.0: украинские студенты Метинвест Политехники прошли стажировку в Италии и Австрии

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Это была первая поездка такого формата в истории университета и важный шаг в развитии международного промышленного партнерства.

Стажировка стала частью стратегического сотрудничества между Метинвест Политехникой, Группой Метинвест и Danieli. Эта компания является одним из трех глобальных лидеров в области технологий и оборудования для современной металлургии. Ее разработки используются на промышленных площадках Метинвеста и именно с ней сегодня обсуждается создание экологически дружественного производства нового поколения. Заключенный между сторонами меморандум охватывает не только инженерные решения, но и развитие специалистов, и именно за этим в Италию приехали студенты Метинвест Политехники.

Все обучающие модули были подкреплены поездками на предприятия, где работает оборудование Danieli. Визиты на заводы ABS, Pittini, Arvedi, а также предприятия Группы Метинвест, в частности Trametal, позволили увидеть целостную картину – от конструкторской идеи до ее воплощения в работе. А еще – оценить уровень автоматизации, которая уже сегодня позволяет этим заводам работать с минимальным участием людей в зоне производственных рисков.

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Металлургия, увиденная украинскими студентами, является технологией Industry 4.0 в действии: сенсоры, искусственный интеллект, непрерывная аналитика, системы самодиагностики и даже элементы самообслуживания агрегатов. И что самое важное – все это интегрируется в единую цифровую инфраструктуру, которая управляет производством на уровне математических моделей.

Еще один важный результат стажировки – это понимание того, как в Европе работает отрасль в более широком измерении. Благодаря поддержке группы MILL'S под руководством профессора Альберто Кавикикио студенты стали участниками ежегодной встречи итальянской Ассоциации литейных предприятий ASSOFOND. Это позволило увидеть, как профессиональные ассоциации формируют политику, объединяют участников рынка, защищают производство на национальном уровне. Этот опыт будет полезен и в Украине, где формируется подобная культура объединений и диалога внутри отрасли.

Марк Ди Гасперис, представитель Danieli Academy и координатор программы, добавил, что это был отличный опыт для компании, а впереди новые этапы сотрудничества. Уже состоялся ряд онлайн-встреч команды Метинвест Политехники во главе с ректором Александром Поважным и итальянскими коллегами. Обсуждены первые шаги, предусматривающие углубление партнерства с университетами Италии – не только посредством обмена знаниями, но и в форме совместных образовательных проектов, конференций и расширения академической сети.

Весь курс проходил на английском языке: лекции, общение с инженерами, даже бытовые разговоры.

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Как известно, вуз Метинвест Политехника основала компания Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 года. В настоящее время идет четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру. В этом году вуз упростил процедуру для вступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование. В прошлом году, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников – участников проекта «Сердце Азовстали» и сотрудников Метинвеста уже стали студентами горно-металлургического вуза.