Метапневмовирус: есть ли угроза для Украины и что это за вирус

Для Украины этот вирус является обычным, где он циркулирует каждый год во время сезона простуд. Каждый год появляется информация о вирусах, которые сейчас распространяются, а также рекомендации по этому поводу.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины.

"Метапневмовирус" – это традиционный вирус, циркулирующий в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые актуальны в рамках эпидсезона», — говорится в сообщении.

Симптомы вируса

Они похожи на симптомы простуды или легкого гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. Важно отметить, что этот вирус обычно проходит легче гриппа и очень редко вызывает серьезные осложнения.

Чтобы защитить себя

• Мойте руки с мылом после контакта с потенциально зараженными поверхностями или людьми.

• Избегайте близких контактов с больными людьми.

• Соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем).

• Регулярно проветривайте помещение для поддержания свежего воздуха.

Эти простые меры помогут минимизировать риск заражения и поддержать здоровье во время эпидсезона.

Человеческий метапневмовирус (hMPV) давно существует в мире, был обнаружен в 2001 году. Он распространён среди людей и животных, вызывая респираторные инфекции. Это нормальная часть природной циркуляции вирусов среди людей и животных.

Напомним, в Украине официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусной инфекцией.

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