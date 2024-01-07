Метели, подтопление и шторм в Черном море: Украину накроют опасные метеоявления

В Украине в ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погодных условий — метели, гололед, подтопление.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"8 января в южных областях гололедица, налипание мокрого снега, на Одесщине днем порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах Украины гололедица. И уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Предупреждение об ухудшении погоды. ФОТО: Украинский гидрометеорологический центр

Кроме того, метеорологи предупреждают о возможном подтоплении в Черниговской области.

"7-10 января, в результате содержания морозов, будут продолжаться активные процессы льдообразования и формирование жуков льда с резкими колебаниями уровней воды на В.Днепре, приустьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская) с возможным начальным затоплением поймы на верхних участках Десны возле Новгород-Северского. И уровень опасности — желтый", — отметили в гидрометеорологическом центре.

Из-за подтопления возможно нарушение транспортного сообщения с рядом сел в Черниговском районе Черниговской области. ІІ уровень опасности – оранжевый.

Одесская мэрия призывает одесситов и гостей города соблюдать осторожность, поскольку из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

"Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в что погоду", — проинформировали на сайте горсовета.

Напомним, Украину накроет мощное зимнее ненастье, когда ее ждать — читайте ЗДЕСЬ.

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