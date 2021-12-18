Метели, снежные заносы и снижение температуры: синоптик сообщил, где и когда в Украине изменится погода

Метели, снежные заносы и снижение температуры: синоптик сообщил, где и когда в Украине изменится погода

На погоду в Украине в ближайшие дни будет влиять циклон из стран Балтии и Беларуси.

Погода в Украине 19-20 декабря существенно изменится — в регионы придут вьюги и снежные заносы, на дорогах будет гололедица.

Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Телеграф".

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Синоптик уточнил, что изменение погоды связано с приходом в Украину из районов стран Балтии и Беларуси активного циклона. Он принесет с собой снег и мокрый снег, а на северо-западе – с дождем.

Кроме того, прогнозируют порывистый ветер, который спровоцирует метели и снежные заносы. По данным синоптика, непогода коснется всей Украины, кроме южных областей и Крыма.

"Таким образом, зима окончательно вступит в права (за исключением южных областей и Крыма, где сохранится еще положительный фон температур и осадки преимущественно в виде дождей) и уже в последующие дни будем наблюдать стабильное снижение температуры воздуха на фоне распространения арктической воздушной массы при северных ветрах", – уточнил синоптик.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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