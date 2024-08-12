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Метеорный поток Персеиды 11-13 августа 2024: как правильно наблюдать

Метеорный поток Персеиды 11-13 августа 2024: как правильно наблюдать

Дайте глазам 20-30 минут для адаптации к темноте перед началом наблюдения за метеорным потоком / Фото: ТСН.ua

Лучше всего наблюдать метеоритный дождь вдали от городских огней.

Персеиды – это один из самых известных метеорных потоков, который ежегодно проходит в августе. Этот поток связан с кометой Свифта-Туттля, и можно наблюдать ночью, когда Земля проходит через хвост кометы.

Пик Персеид обычно приходится на 11-13 августа. В эти дни можно увидеть до 60-100 метеоров в час при идеальном небе.

Где смотреть:

  1. Место без светового загрязнения : лучше всего наблюдать метеоритный дождь подальше от городских огней, в сельской местности или в горах, где небо темно.

  2. Время наблюдения : лучше всего начинать наблюдение после полуночи и до раннего утра, когда небо темнее.

  3. Положения на небе : метеоры, связанные с Персеидами, сдаются вылетать из точки в созвездии Персея, расположенном на северо-восточной части неба.

Советы по наблюдению:

  • Глаза на небо : не нужны телескопы или бинокли, чтобы наблюдать за Персеидами – лучше делать это невооруженным глазом.
  • Комфорт : Возьмите одеяло или стулья, чтобы лежать или сидеть на земле во время наблюдения.
  • Время адаптации : дайте глазам 20-30 минут для адаптации к темноте перед началом наблюдения.

Персеиды этого года обещают быть яркими, поэтому, если погода позволит, стоит выделить время для этого увлекательного явления.

Напомним, в Море Покоя на Луне расположена по крайней мере одна лавовая трубка, которая может хранить девственные показания лунного вулканизма. Теперь ученые нашли "парадную дверь" к недрам спутника Земли, которые могут открыть его тайны.

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