Метеорный поток Персеиды 11-13 августа 2024: как правильно наблюдать

Лучше всего наблюдать метеоритный дождь вдали от городских огней.
Персеиды – это один из самых известных метеорных потоков, который ежегодно проходит в августе. Этот поток связан с кометой Свифта-Туттля, и можно наблюдать ночью, когда Земля проходит через хвост кометы.
Пик Персеид обычно приходится на 11-13 августа. В эти дни можно увидеть до 60-100 метеоров в час при идеальном небе.
Где смотреть:
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Место без светового загрязнения : лучше всего наблюдать метеоритный дождь подальше от городских огней, в сельской местности или в горах, где небо темно.
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Время наблюдения : лучше всего начинать наблюдение после полуночи и до раннего утра, когда небо темнее.
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Положения на небе : метеоры, связанные с Персеидами, сдаются вылетать из точки в созвездии Персея, расположенном на северо-восточной части неба.
Советы по наблюдению:
- Глаза на небо : не нужны телескопы или бинокли, чтобы наблюдать за Персеидами – лучше делать это невооруженным глазом.
- Комфорт : Возьмите одеяло или стулья, чтобы лежать или сидеть на земле во время наблюдения.
- Время адаптации : дайте глазам 20-30 минут для адаптации к темноте перед началом наблюдения.
Персеиды этого года обещают быть яркими, поэтому, если погода позволит, стоит выделить время для этого увлекательного явления.
Напомним, в Море Покоя на Луне расположена по крайней мере одна лавовая трубка, которая может хранить девственные показания лунного вулканизма. Теперь ученые нашли "парадную дверь" к недрам спутника Земли, которые могут открыть его тайны.
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