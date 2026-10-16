Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

Реклама

В субботу, 17 октября, в Украине сохранится облачная и влажная погода с периодическими дождями и туманами, а температура будет колебаться от +8 на западе до +21 на востоке страны. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в эти выходные в Украине будет облачная, влажная погода с туманами. В субботу на юге пройдут умеренные дожди, а на остальной территории ожидаются лишь небольшие осадки.

Реклама

Температура воздуха будет колебаться от +7 до +11 градусов выше нуля, на западе — до +18…+23, а на востоке и в большинстве областей ожидается до +10…+15 градусов тепла. В воскресенье дожди охватят большинство регионов, а температура существенно не изменится.

Реклама

В Киеве суббота будет относительно теплой: ожидается от +15 до +17 градусов тепла и отсутствие значительных осадков, а в воскресенье пройдет дождь и похолодает. По словам синоптика, уже со следующего вторника-среды погода улучшится: дожди прекратятся, а температура воздуха повысится.

«Сегодняшняя метеорологическая какабека — временная))» — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 17 октября интенсивность осадков в нашем регионе уменьшится, однако местами будут туманы.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +11 до +16 градусов выше нуля.

Реклама

«В воскресенье и понедельник, 18–19 октября, ожидается третий из серии южных циклонов. По предварительным данным, он будет двигаться из Турции на юг Украины. Снова ожидаются сильные дожди, а местами — и грозы. Температура в течение суток составит 10–15º тепла», — предупреждает Постригань.

В то же время синоптик отмечает, что стабилизации погоды следует ожидать после 20 октября.

«Октябрь ещё подарит тёплые дни золотой осени, но пока зонтики в тренде», — отмечает синоптик.

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 17 октября в Украине будет облачно.

Реклама

«Местами небольшие, ночью в Карпатском регионе, днём в южных и юго-восточных областях умеренные дожди, только в южных областях ночью без осадков. Ночью и утром в южной части, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях туман», — отмечают метеорологи.

Ветер будет дуть восточный, юго-восточный, на западе и юго-западе страны — северо-западный, а его скорость составит от +5 до +10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов тепла, а в восточных областях — до +21. В западных областях ночью столбики термометров будут показывать от +3 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +8 до +13 градусов выше нуля.

Погода в Украине 17 октября / © Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине: ночью и утром 17 октября в южной части страны, в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях будет туман, видимость составит 200–500 м. В этих областях объявлен первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в движении транспорта», — отмечают синоптики.

Синоптики предупреждают о густом тумане в ряде областей Украины 17 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 17 октября будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут колебаться от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +16 градусов выше нуля.

Погода во Львове

17 октября в Львовской области погоду будет определять западная часть циклона над югом Украины. Синоптики сообщают, что будет облачно, временами с дождями, а также сохранится слабый туман.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +14 градусов тепла.

Во Львове ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +10 до +12 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 17 октября будет облачно и дождливо. Ночью и утром сохранится туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью будет от +7 до +12;

днём — от +15 до +20 градусов тепла.

В Днепре столбики термометров будут показывать:

ночью от +10 до +12;

днём от +15 до +17.

Погода в Харькове

В Харьковской области 17 октября будет облачная погода. Ночью существенных осадков не ожидается. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Днём местами пройдёт небольшой дождь, кое-где возможны грозы.

Ветер будет восточного направления и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +20 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 17 октября будет облачно. Если ночью синоптики не прогнозируют осадков, то днём возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +11 до +16 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами будет туман, видимость составит 1–2 км.

В Одессе температура ночью будет колебаться в пределах от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +14 градусов выше нуля.

Напомним, в Украине наступили морозы до -5, а Карпаты начали засыпать снегом.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров