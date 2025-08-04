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Метеозависимым людям приготовиться: Украину накроет магнитная буря
В течение суток произойдут колебания, которые окажут влияние на самочувствие большинства людей.
В третий месяц лета ожидается достаточно много магнитных бурь. Они могут оказывать влияние на самочувствие людей.
Об этом сообщает Мeteoagent.
Сегодня, 4 августа, прогнозируется геомагнитная буря уровня G1, активность возрастет до показателя Кр 5 во второй половине дня. Возможно общее недомогание, раздражение, снижение работоспособности.
Как бури влияют на самочувствие
В дни геомагнитной активности могут возникать:
головная боль, головокружение
скачки артериального давления
боль в сердце, сердцебиение
сонливость днем или бессонница ночью
слабость, усталость, снижение концентрации
тревожность, раздражение, апатия
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя