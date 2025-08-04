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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Метеозависимым людям приготовиться: Украину накроет магнитная буря

В течение суток произойдут колебания, которые окажут влияние на самочувствие большинства людей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В третий месяц лета ожидается достаточно много магнитных бурь. Они могут оказывать влияние на самочувствие людей.

Об этом сообщает Мeteoagent.

Сегодня, 4 августа, прогнозируется геомагнитная буря уровня G1, активность возрастет до показателя Кр 5 во второй половине дня. Возможно общее недомогание, раздражение, снижение работоспособности.

Как бури влияют на самочувствие

В дни геомагнитной активности могут возникать:

  • головная боль, головокружение

  • скачки артериального давления

  • боль в сердце, сердцебиение

  • сонливость днем или бессонница ночью

  • слабость, усталость, снижение концентрации

  • тревожность, раздражение, апатия

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

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