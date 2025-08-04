Метеозависимым людям приготовиться: Украину накроет магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

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В третий месяц лета ожидается достаточно много магнитных бурь. Они могут оказывать влияние на самочувствие людей.

Об этом сообщает Мeteoagent.

Сегодня, 4 августа, прогнозируется геомагнитная буря уровня G1, активность возрастет до показателя Кр 5 во второй половине дня. Возможно общее недомогание, раздражение, снижение работоспособности.

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Как бури влияют на самочувствие

В дни геомагнитной активности могут возникать:

головная боль, головокружение

скачки артериального давления

боль в сердце, сердцебиение

сонливость днем или бессонница ночью

слабость, усталость, снижение концентрации

тревожность, раздражение, апатия

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя