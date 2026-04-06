В 2026 году к проекту , уже действующему в Запорожье, присоединятся Кривой Рог и Каменское.

Хибуки-терапия – это метод психологической поддержки детей через взаимодействие с мягкой игрушкой в виде собаки. Название происходит от ивритского слова «хибук», означающего «объятия». Благодаря длинным лапам с липучками ребенок может крепко обнимать игрушку, что помогает снизить уровень тревожности и почувствовать безопасность.

Метод был разработан в Израиле и адаптирован для Украины после начала полномасштабной войны психотерапевтом Дафни Шарон-Максимов вместе с украинскими специалистами. Он применяется для работы с детьми в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих симптомы стресса – тревожность, страхи, нарушение сна, замкнутость или агрессию. По данным программы, после прохождения курса по 6–10 занятий у 95% детей симптомы травматизации исчезают.

В рамках проекта в 2023 году Метинвест профинансировал изготовление 120 игрушек Хибуки для детей из Покровска и Мирнограда. В 2024-2025 годах в Запорожье провели обучение для 75 специалистов, а курс терапии прошли более 225 детей из семей военных, ветеранов, переселенцев и других уязвимых категорий.

В этом году программу масштабируют: в трех городах планируется подготовить еще 120 учителей, воспитателей и психологов. Обучение в Запорожье стартует в апреле, в Кривом Роге – в мае, в Каменском – в октябре.

Курс состоит из девяти онлайн-занятий продолжительностью 2–2,5 часа каждое, которые проходят дважды в неделю в течение месяца. Участников отбирают на основе мотивационных эссе. После окончания обучения специалисты получают сертификаты и игрушку Хибуки для дальнейшей работы, а также должны провести курс занятий для детей из уязвимых групп.

Программа финансируется Метинвестом в сотрудничестве с израильскими авторами проекта «Хибуки-терапия», местными органами власти и общественными организациями. В частности, в Запорожье к реализации приобщены ОО «Запорожье. Платформа совместных действий» и департамент образования горсовета, в Кривом Роге – ОО «Криворожский фонд будущего», в Каменском – городской департамент образования.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова также реализует проект уникальной реабилитации ветеранов из-за плавания – «Свободные волны». В ней приняли участие уже более 400 ветеранов и военных: они бесплатно тренируются в бассейнах Запорожья, Кривого Рога и Каменского по специальной методике олимпийского призера по плаванию Дениса Силантьева. Базовый курс – 16 занятий, во время которых сочетаются физическая реабилитация и психологическая поддержка.