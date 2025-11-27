- Дата публикации
Метинвест Ахметова и Агентство восстановления построили на Киевщине укрытие «Цитадель» для гражданских
В Бородянке Киевской области было введено в эксплуатацию первое в Украине подземное модульное укрытие нового типа — бункер «Цитадель».
Его создала компания Метинвест в сотрудничестве с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры при поддержке Министерства развития общин и территорий.
Цитадель впервые показали на конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме. Это модульная стальная конструкция, предназначенная для защиты гражданских в школах, больницах, на промышленных объектах и жилых районах. Такие укрытия могут устанавливаться в разных конфигурациях в зависимости от потребностей территории или заведения.
Первый бункер модели «Цитадель» смонтирован в Бородянке, имеет цилиндрическую конструкцию диаметром 2,4 метра и установлен на глубине до пяти метров. Укрытие рассчитано на 48 человек и оборудовано двумя защищенными выходами, вентиляцией, автономными системами питания, водоснабжения и обогрева, а также санитарными узлами.
Председатель Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин подчеркнул, что такие решения критически важны для страны в условиях войны.
«Безопасны новые укрытия для гражданских – это жизненная необходимость для Украины в условиях войны. Украинцы должны получить надежную защиту. "Цитадель" - именно такое решение: быстрое, эффективное, отвечает современным стандартам безопасности», - сказал он.
Операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко говорит, что опыт компании в производстве подземных укрытий уже показал эффективность таких решений в боевых условиях.
«Мы в Метинвесте имеем значительный опыт производства и применения стальных подземных укрытий – «крыевок» – для поясов обороны и операторов дронов, подземных госпиталей и командных пунктов, доказавших свою эффективность в боевых условиях. Более 800 таких бункеров уже установлено в стране. Теперь мы масштабируем эти решения для защиты гражданских лиц. Это наша ответственность как Группы Метинвеста и принципиальная позиция нашего акционера, Рината Ахметова. Она является основой нашего бизнеса», — сказал он.
По информации разработчиков, модульность конструкции позволяет адаптировать укрытие для разных объектов - от образовательных и медицинских учреждений до промышленных предприятий и прифронтовых общин. Секции соединяются в блоки, а полный монтаж длится всего несколько дней. Укрытие может использоваться как временное или долговременное решение.