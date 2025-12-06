Метинвест Ахметова направил 5,2 млрд грн в поддержку Сил обороны Украины с начала полномасштабной войны

Реклама

Группа Метинвест направила 5,2 млрд грн в поддержку сил обороны Украины с начала полномасштабной войны. Помощь оказывается бесплатно в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт» Рината Ахметова.

Общий объем вклада компании в поддержку государства составил 9,72 млрд. грн. Об этом говорится в отчете Метинвеста , опубликованном ко Дню защитника.

«Ежедневно защитники, среди которых и тысячи работников Метинвеста, отдают самое ценное ради будущей победы Украины. Именно поэтому в условиях войны компания сосредоточена на ключевой миссии: поддерживать национальную экономику и усиливать оборонные возможности государства», - говорит генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Сталь Метинвеста превратилась в элемент обороны уже в первые дни войны: компания наладила производство мобильных укрытий-крыевок из волнистой стали. С начала вторжения ВСУ получили 805 таких конструкций, а также новые командные пункты и подземные госпитали.

В этом году завершено строительство второго медицинского пункта госпиталя NATO Role 2, на который направлено более 21 млн. грн. Между тем, первый подземный госпиталь уже помог спасти более 6 000 военных. Метинвест также построил первый в Украине подземный учебный хаб и гражданский стальной бункер «Цитадель» в Бородянке.

Отдельно компания реализует ряд проектов, направленных на защиту техники: она передала бойцам уже 300 металлических экранов для боевой техники, включая Abrams и Bradley и трехтонный панцирь для комплекса Patriot. Кроме того, воины получают «ловцов ланцетов», противоминные тралы, мобильные баги, минибастионы, бронежилеты и другие изделия для военных.

Вместе с военными Метинвест возводит линии обороны: в Донецком и Запорожском направлениях построено более 200 км фортификаций.

Компания обеспечила Силы обороны более 8 230 разведывательными дронами, 2 000 тепловизорами и оптическими средствами, 875 единицами коммуникационного оборудования, 450 системами резервного питания и 705 автомобилями. Для транспорта выделено 1,53 млн. литров горючего. Одна из последних крупных партий помощи Нацгвардии – системы радиоэлектронной защиты общей стоимостью 30,8 млн грн. Также Метинвест передал военным 31500 аптечек и турникетов и направил почти 26 млн грн на развитие тактической медицины в партнерстве с фондом PULSE.

После возвращения с фронта Метинвест обеспечивает военнослужащих комплексной программой адаптации. На предприятия уже вернулись более 1 000 ветеранов, а всего в рядах обороны служили более 10,5 тыс. сотрудников. Ветеранам компания предлагает трудоустройство, переквалификацию и обучение в Метинвесте Политехнике, психологическую и физическую реабилитацию, расширенное медстрахование.

В регионах присутствия Метинвеста работают ветеранские центры и инициативы, в частности, программа реабилитации «Свободные волны» в Запорожье, Кривом Рогу и Каменском, а также платформа «Общайся. Ветеран». Программа поддержки ветеранов Метинвеста получила высокую оценку независимых экспертов в Украине и за границей.