Метинвест Ахметова отметили ветеранскую программу на престижной международной премии

По итогам премии Группа Метинвест вошла в первую восьмерку финалистов номинации «Разнообразие, равенство и инклюзия», в рамках которой отмечен проект «Путь героя: экосистема интеграции ветеранов Метинвеста».

Инициатива компании стала единственным проектом среди всех программ финалистов, сфокусированным на поддержке ветеранов войны. Победителем в номинации «Разнообразие, равенство и инклюзия» признана швейцарская компания Holcim с проектом «Women On Wheels», сосредоточенном на привлечении женщин к производству в качестве водителей грузовиков.

«Для Метинвеста попадание в список финалистов всемирно признанной награды — это, прежде всего, оценка работы, которую каждый день выполняют на наших предприятиях менеджеры, руководители и рядовые сотрудники. Реинтеграция бывших военных — это одновременно вызов и возможность для компании. Это наше будущее и путь для каждого крупного украинского бизнеса. Метинвест готов быть проводником этого направления в Украине, ведь каждый наш шестой сотрудник сейчас в рядах ВСУ. Мы готовы принять всех ветеранов, которые вернутся с войны, и будем активно развивать программу их поддержки в зависимости от потребностей бывших военных», — отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Проект «Путь героя: экосистема интеграции ветеранов Метинвеста», вошедший в шорт-лист финалистов – это комплексная программа с рядом направлений, реализуемых компанией для реинтеграции бывших военных при их возвращении на работу. Всего в Метинвесте уже более 1000 ветеранов приступили к работе, а 8000 сотрудников продолжают служить в ВСУ, защищая Украину от российского вторжения.

Reuters: Sustainability Awards — ведущая мировая награда, которой отмечают лидерство всемирно известных брендов и бизнесов в сфере устойчивого развития. Награду получают те, кто действительно влияет на бизнес, общество и окружающую среду, создавая новый формат ведения бизнеса в XXI веке. В последние 14 лет премия служила ориентиром для компаний со всего мира. В 2024 году определены 16 победителей в четырех основных направлениях устойчивого развития бизнеса: «Климат и природа», «Стратегии и лидерство», «Стимулирование социальных изменений» (в эту категорию входит награда за «Разнообразие, равенство и инклюзию»), а также « Отчетность и инвестиции. Для Группы Метинвест это первая в истории номинация на Reuters: Sustainability Awards.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова также победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях — социальной адаптации ветеранов, в частности психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в том числе обучении и переквалификации.