Метинвест Ахметова поддержал создание современных STEM-пространств в 250 лицеях Украины

Реклама

Инициатива призвана помочь решить проблему дефицита инженерных и технических кадров и подготовить молодежь к работе в ключевых сферах экономики.

В рамках проекта в 2026 году МОН направит 1,9 млрд грн на обустройство около 250 учебных заведений. В школах создадут современные лаборатории и кабинеты естественных дисциплин, где учащиеся смогут изучать не только теорию, но и работать с оборудованием, проводить опыты и получать практические навыки.

В МОН говорят, что развитие STEM образования является одним из ключевых элементов реформы старшей школы и важным условием для восстановления страны.

Реклама

«Украина нуждается в инженерах, технологах, исследователях и специалистах, которые будут создавать решения для восстановления страны, развития экономики и усиления безопасности», – отметил министр образования и науки Оксен Лесной.

Одним из главных партнеров проекта стал Метинвест: совместно с ДТЭК компания профинансировала работу специальной команды сопровождения, которая будет помогать школам реализовывать проекты модернизации – от планирования ремонтов до установки оборудования и контроля качества работ. На эти цели компании направили около 11 млн. грн.

В Метинвесте отмечают, что поддержка STEM образования является частью долгосрочной стратегии подготовки будущих специалистов для украинской промышленности. Компания уже много лет развивает собственную образовательную экосистему от STEM-проектов для школьников и сотрудничества с профтехобразованием до обучения в Метинвест Политехнике и дальнейшего трудоустройства.

Будущее украинской промышленности сегодня формируется в школах, лабораториях и университетах. Мы стремимся формировать новое поколение инженеров, в которых нуждается и современная экономика, и будущее восстановление Украины», – говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Реклама

В компании подчеркивают, что дефицит инженеров, физиков и технических специалистов сегодня является серьезным вызовом для металлургии, энергетики и других базовых отраслей экономики. Именно поэтому инвестиции в STEM-образование – это вклад в будущий кадровый резерв страны.

Ожидается, что к 1 сентября 2026 143 пилотных академических лицея начнут обучение в полностью обновленных образовательных пространствах. В конце года партнеры представят первый публичный отчет по результатам реализации проекта.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.

Новости партнеров