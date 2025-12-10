Метинвест Ахметова получил наивысшее отличие на HR Pro Awards 2025

Реклама

Группа Метинвест получила главную награду престижной премии HR Pro Awards 2025 – одного из ключевых событий в сфере управления персоналом в Украине. В этом году конкурс объединил более 40 экспертов и 15 отраслей, а участники подали сотни заявок по 14 номинациям.

Метинвест представил два проекта – «Синергия ГОКа» и «Metinvest United: программа по кросскультурному взаимодействию». Оба вошли в финал, а «Синергия ГОКа» победила в номинации «HR в бизнес-трансформации».

Проект «Синергия ГОКа» стал результатом масштабных изменений в работе криворожских предприятий компании – Центрального, Северного и Ингулецкого горно-обогатительных комбинатов. Во время полномасштабной войны потери внутренних рынков и логистических ограничений Метинвест объединил их под единым управлением, создав совместный производственный комплекс. Это позволило оптимизировать технологические процессы, эффективно использовать мощности и ресурсы, а также сохранить занятость более трех тысяч работников.

«Благодаря ротациям, реинжинирингу процессов и единым стандартам работы мы снизили дефицит кадров, создали общую платформу для обучения и повысили качество управления человеческим капиталом», - говорит Андрей Щербак, директор по персоналу и социальным вопросам горнодобывающего департамента Метинвеста.

Второй проект компании «Metinvest United» вошел в финал в номинации «Разнообразие и инклюзивность». Программа, запущенная в 2024 году, развивает навыки кросскультурного взаимодействия среди работников международных подразделений Метинвеста в Украине, Италии, Болгарии, Великобритании и США. В ней принимают участие сотни сотрудников, проходящих онлайн-курсы, вебинары и дискуссии с международными экспертами.

Премия HR Pro Awards ежегодно отмечает компании, формирующие новую культуру управления персоналом в Украине. Метинвест в этом году стал примером того, как системная HR-стратегия может поддерживать бизнес даже в самых сложных условиях войны.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.