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Их представили на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

Во время конференции три из четырех концепций – Бахмут-Гоща, Мариуполь-Белая Церковь и Тростянец – были представлены в Риме непосредственно мэрами городов в павильоне Громад. Они стали платформой для переговоров с донорами, фондами и потенциальными инвесторами. Проект вызвал заинтересованность: уже назначена серия встреч с представителями государственных институтов и международных структур, рассматривающих возможность поддержки его реализации.

«Для Тростянца «Стальная Мечта» это мощный и действенный инструмент, который позволил нам выйти на новый уровень переговоров с международными партнерами. Наличие такого детального плана — именно то, чего ожидают от нас на международной арене. Этот подход может стать драйвером для всей Сумской области», — говорит Юрий Бова, мэр Тростянца.

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Как известно, «Стальная Мечта» — это универсальная концепция, позволяющая быстро и безопасно восстановить инфраструктуру. Она базируется на трех стальных технологиях: модуль, каркас и платформа. Специалисты компании разработали более 200 типовых проектов жилищной и социальной инфраструктуры, которые уже можно претворять в жизнь.

Татьяна Скрипка, руководительница направления внешних проектов Метинвест Сичстали, показала, как воплощаются проекты «Стальной мечты» на практике. В частности, в Глухове будет реализована концепция «Круг жизни» — в ней предусмотрены парковые зоны, объединяющие людей и интегрирующие образование с природой. В Тростянке — «Точка единства», объединяющая промышленное, культурное и экологическое наследие города в единую экосистему.

Для переселенцев из Мариуполя в Белой Церкви Метинвест разработал концепцию «Линии жизни» — это тематические пути, которые превращают пространство в живую социальную сеть.

Метинвест предлагает полноценную дорожную карту для общин от концепции до эксплуатации. Компания оказывает не только типовые проекты, но и помощь в поиске финансирования, оформлении документации и запуске строительства.

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«Мы не предлагаем только идеи. Мы предлагаем четкий, пошаговый план действий и открытую платформу партнерства», – подчеркнула Татьяна Скрипка.