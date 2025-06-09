Метинвест Ахметова разработает «Луганск-Сити» – самый масштабный социальный проект для переселенцев

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Проект представил директор программ инжиниринговой компании Метинвест Сичсталь Сергей Ткаченко на украинском строительном конгрессе (UBC) в Киеве.

Новый дом-конструктор состоит из разных секций, прямых, угловых и поперечных, и может иметь разное количество этажей. Проект предлагает пять типов секций и два варианта планировки: смарт для максимально эффективного использования пространства и стандарт для классического комфорта. Дома могут иметь от 5 до 9 этажей и около 50 вариантов секций.

В основе технологии – прочный и легкий металлический каркас, а также специальные сборные панели для стен и перекрытий. Фундамент производят на сваях или столбах. Такая технология обеспечивает точность, быстроту и качество строительства. Все модули изготавливают заранее на заводе, доставляют на стройплощадку и собирают на месте. Это позволяет быстро строить и изменять конфигурацию дома в зависимости от потребностей.

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Более 70% работ по изготовлению стального каркаса производятся на заводах, что гарантирует высокое качество. Эта технология — основа концепции «Стальная мечта» для быстрого восстановления жилья и социальных объектов, и уже сейчас она используется для разработки или адаптации концепций кварталов в Василькове для переселенцев из Мариуполя, в Глухове и Тростянце на Сумщине, а также в Гоще на Ровенщине для переселенцев из Барановичей.

По словам руководителя внешних проектов Метинвест Сичстали Татьяны Скрипки, в этом году специалисты «Стальной мечты» бесплатно разработают самую масштабную в истории проекта концепцию хаба «Луганск-Сити». Она должна объединить переселенцев из основных городов Луганской области и предполагает создание полноценной среды для жизни: с развитой инфраструктурой, рабочими местами и социальным жильем.

«Стальная мечта» для нас имеет большое значение. Луганская область очень пострадала в войне, 200 тысяч жителей вынуждены стать внутренне перемещенными лицами. Благодаря «Стальной мечте» мы получаем новую точку опоры для нашей веры и двигаемся вперед», — говорит заместитель директора Департамента международной технической помощи Луганской ОГА Евгений Цымбал.

По словам заместителя главы Бахмутской МВА Александра Марченко, сотрудничество со «Стальной мечтой» началось с разработки концепции восстановления кварталов Бахмута на площади 87 гектаров для 17 тысяч человек.

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«Потом появился проект «Стальная мечта. Гоща». Двигаемся сейчас в направлении строительства квартала в Ровенской области именно для бахмутян. Это квартал на 3500 человек: 22 дома, школа, детский сад, инфраструктура, благоустройство. Все, что нужно для комфортной жизни счастливых людей», – сказал он.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова разработала концепцию восстановления страны «Стальная мечта», которая предусматривает готовые проекты на основе prefab-решений – предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Специалисты разработали более 200 готовых проектов построек на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы. Все проекты содержат полный пакет документов: смету, графики строительства, планирование и технические решения.