Метинвест начал производить «ловцов ланцетов» и они уже показали результат

Первую партию из 32 укрытий передали на фронт и они уже показали эффективность.

Российские «Ланцеты» – это ударные БПЛА, способные серьезно повредить или даже уничтожить ценную технику военных. Укрытие от них теперь называют "ловцами ланцетов". Впрочем, по словам производителей, могут защитить не только от них, но и других видов дронов-камикадзе.

«Все знают, что наш враг коварен, поэтому Метинвест поставил себе задачу помочь нивелировать его козыри. Одними из них являются ланцеты и другие дроны-камикадзе, ставшие проблемой для техники ВСУ. Теперь можем радоваться всякий раз, когда наш «ловец ланцетов» спасает жизнь воинов и дорогостоящую технику от атак противника», — отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы Метинвест.

Каждый «ловец ланцетов» – это стальной каркас с сеткой-рабицей с камуфляжными элементами. Эти укрытия максимально универсальны, чтобы их могли использовать для маскировки и защиты большинства моделей техники на боевых позициях. К примеру, самоходных артиллерийских установок, танков, авто техники для перевозки личного состава. Поэтому это мобильная конструкция, которую легко собирать, а после отлова БПЛА врага – легко восстановить.

«Ловцы ланцетов» производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ.

Уже при использовании первых образцов на фронте они показали себя как надежная конструкция.

слева – установленная конструкция, справа – уже поймавшая ланцет конструкция

Метинвест может производить до пяти «ловцов» в неделю. Они, как и другая помощь ВСУ, предоставляются исключительно бесплатно.

Напомним, что Метинвест в рамках "Стального фронта Рината Ахметова" с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы и системно помогает защитникам и вооружает украинскую армию. За полтора года военной агрессии компания направила в поддержку защитников более 2 млрд. грн. В частности, это изготовлено на собственных мощностях и приобретено 150 000 бронежилетов, более 200 мобильных укрытий-крыевок, 250 моделей военной техники, а также тысячи единиц дронов и тепловизоров, автомобили, средства связи и другое военное оборудование. В целом сумма, направленная бизнесменом за время большой войны на помощь военным и гражданским украинцам, выросла до 6 млрд грн.