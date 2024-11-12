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Метинвест основал программы оздоровления в Карпатах для детей защитников

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Метинвест основал программы оздоровления в Карпатах для детей защитников

Гуманитарная инициатива Группы Метинвест «Спасаем жизнь» на протяжении осенних каникул оздоровила 45 детей сотрудников украинских предприятий компании.

В течение восьми дней детей ожидала активная и насыщенная программа: многие экскурсии, походы в горы, а также конкурсы, квесты, концерты и костры.

Лагерь « Synevir Camp» у озера Синевир в Карпатах посетили дети ветеранов АТО и участников боевых действий, а также сотрудников с инвалидностью, полученной в результате войны; мобилизованных сотрудников, участвующих в боевых действиях или получивших тяжелые ранения; сотрудников, погибших или получивших тяжелые ранения во время обстрелов гражданской инфраструктуры; а также работников, погибших во время выполнения боевых заданий или числящихся пропавшими без вести. Проект реализован за счет партнеров фонда United Сoal Foundation, созданного предприятиями UCC, американской угледобывающей компании Метинвеста.

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«Мы делаем все возможное, чтобы дети наших защитников чувствовали поддержку и надежду на лучшее завтра. В течение осенних каникул они могли отдохнуть, перезагрузиться и восстановить силы. Экскурсии, активности и общение помогли им избавиться от тревог и наполниться новыми впечатлениями. Программы отдыха и улучшения ментального здоровья не только формируют комфортный корпоративный климат, но и являются инвестицией в будущее, ведь счастливые дети со временем становятся ответственными взрослыми», – сказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Напомним, этим летом Метинвест оздоровил в лагере в Карпатах 100 детей сотрудников-защитников, погибших во время службы, попали в плен, пропали без вести, и детей ветеранов, после демобилизации вернувшихся на предприятия компании.

Гуманитарную инициативу «Спасаем жизнь» создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. С начала полномасштабной войны проект помог более полумиллиона человек. Украинцы получили 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы – медикаменты и оборудование на 9,5 млн грн. К проекту присоединились 10 фондов и общественных организаций, а также более 250 компаний-доноров со всего мира. За время его работы сумма помощи от доноров превысила 2,8 млн. евро.

Среди основных направлений работы «Спасаем жизнь» – протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей. С начала полномасштабной войны психологическую реабилитацию при содействии инициативы прошли около 1 200 женщин и детей.

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