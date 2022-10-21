Метинвест передал ГУР новейшие прицелы на 11 млн грн

Прицелы собирали в разных странах мира и доставляли в Украину около трех месяцев.

Компания Метинвест в рамках инициативы Стальной фронт передала Главному управлению разведки 110 новейших тепловизионных прицелов общей стоимостью около 11 млн. гривен.

Об этом заявили в компании.

Сверхсовременные прицелы, оборудованные чувствительными матрицами, используются бойцами в специальных операциях в тылу врага, а также для наблюдения и патрулирования на нашей территории. Их можно устанавливать как насадки на обычные оптические прицелы, так и отдельно.

"Мы очень долго ждали эту партию прицелов, потому что есть задачи, требующие использования специальных дорогостоящих средств, которые трудно найти и купить. Компания Метинвест всегда приходит армии на помощь", — отметил Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР Украины.

Прицелы собирали в разных странах мира и доставляли в Украину около трех месяцев. "Эти прицелы ГУР пригласил еще летом, но сейчас они сажали даже более актуальными, ведь уменьшился световой день и необходимость в них растет. Такой техники у врага нет, поэтому это дает нашим ребятам определенное преимущество. Метинвест и Ринат Ахметов поддерживает армию, и мы вместе идем к победе", — объяснил руководитель проектного офиса группы Метинвест Александр Водовиз.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" военные получили уже 150 тыс бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд. грн., и ежедневно эта цифра растет.