Метинвест Политехника - это ключ к предстоящему восстановлению Украины - топменеджер Татьяна Петрук
Образовательный проект Метинвест Политехника является стратегическим ответом на кадровый дефицит промышленности и играет ключевую роль в восстановлении экономики Украины.
Об этом заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук во время публичного интервью на Forbes University в Киеве.
«Метинвест Политехника – не просто вуз, а стратегический актив компании. Наши выпускники уже сейчас проходят стажировку за границей, участвуют в реальных производственных проектах и готовятся к будущим вызовам: диджитализации, декарбонизации и экологизации», — отметила Петрук.
По ее словам, университет призван развивать инженерную элиту Украины и формировать новое поколение специалистов, которые смогут реализовывать масштабные проекты по восстановлению промышленности.
Петрук отметила, что уже сегодня на предприятиях Метинвеста открыто более 4 тыс. вакансий, которые компания готова заполнять выпускниками как собственного вуза, так и государственных университетов.