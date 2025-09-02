ТСН в социальных сетях

Украина
59
1 мин

Метинвест Политехника - это ключ к предстоящему восстановлению Украины - топменеджер Татьяна Петрук

Образовательный проект Метинвест Политехника является стратегическим ответом на кадровый дефицит промышленности и играет ключевую роль в восстановлении экономики Украины.

Метинвест Политехника - это ключ к предстоящему восстановлению Украины - топменеджер Татьяна Петрук

Об этом заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук во время публичного интервью на Forbes University в Киеве.

«Метинвест Политехника – не просто вуз, а стратегический актив компании. Наши выпускники уже сейчас проходят стажировку за границей, участвуют в реальных производственных проектах и готовятся к будущим вызовам: диджитализации, декарбонизации и экологизации», — отметила Петрук.

По ее словам, университет призван развивать инженерную элиту Украины и формировать новое поколение специалистов, которые смогут реализовывать масштабные проекты по восстановлению промышленности.

Петрук отметила, что уже сегодня на предприятиях Метинвеста открыто более 4 тыс. вакансий, которые компания готова заполнять выпускниками как собственного вуза, так и государственных университетов.

