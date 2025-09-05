Метинвест Политехника объявила о дополнительном наборе студентов-инженеров

Реклама

Университет предлагает лицензированные образовательные программы в сфере металлургии, горноводства, IТ, электроэнергетики, охраны труда, бизнес-аналитики и управления модернизацией металлургической отрасли. Все программы проходят государственную аккредитацию и сертификацию Национального агентства по качеству высшего образования.

Образовательный процесс совмещает онлайн-лекции с практическим обучением на производстве. Студенты получают реальный опыт на площадках предприятий Группы Метинвест, а лучшие из них – возможность международной стажировки, в частности, на заводе Promet Steel в Болгарии или на предприятиях партнеров, таких как Danieli (Италия).

"В этом году еще можно поступить по дополнительному набору и сразу совмещать обучение с практикой на производстве", - сообщили в приемной комиссии. По их словам, ветераны и абитуриенты из регионов, где продолжаются боевые действия, имеют льготные условия поступления, а лучшие студенты могут рассчитывать на стипендии и мотивационные программы.

Помимо контрактной формы обучения доступна программа целевой подготовки за средства компании Метинвест, а также государственная ваучерная программа для взрослых, которая дает возможность получить второе образование или пройти переквалификацию бесплатно.

В университете также отмечают, что поддерживают поступающих женщин, выбирающих технические специальности, и создают инклюзивную среду без барьеров.

За дополнительной информацией о поступлении можно обращаться в приемную комиссию Метинвест Политехники по телефонам +38 (095) 070-06-37, +38 (067) 760-49-71 или по электронной почте pk@mipolytech.education .