Метинвест Политехника основал бесплатные курсы английского для ветеранов

Первый частный технический вуз Метинвест Политехника продолжает расширять образовательные возможности для ветеранов, чтобы помочь им адаптироваться к мирной жизни и получать новые знания. Одной из инициатив стало сотрудничество с общественной организацией «Сердце Азовстали», поддерживающей защитников Мариуполя.

В рамках этого партнерства стартовали курсы английского языка, к которым уже присоединились более 20 ветеранов.

Образовательная инициатива направлена на то, чтобы помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, расширить их профессиональные возможности и открыть новые горизонты для самореализации. Участники курсов проходят тестирование в системе Moodle, а также онлайн-разговоры в Microsoft Teams, после чего их распределяют в группы в соответствии с уровнем знаний – от начального А1 до уверенного пользователя В1.

«Работа с ветеранами имеет огромное значение, ведь по возвращении с войны они сталкиваются с новыми вызовами. Один из них – переквалификация и получение актуальных навыков. Английский открывает перед ними новые возможности – в обучении, работе, общении. Мы стремимся сделать этот процесс максимально доступным и эффективным, поэтому программа курсов сбалансирована, практична и адаптирована под нужды каждого участника», – рассказывает Надежда Рагулина, заведующая кафедрой языковых и гуманитарных дисциплин в Метинвест Политехнике.

Одним из участников программы стал Родион Кузнецов – ветеран «Азова», который три года провел в плену. Для него каждая новая возможность – это шаг в будущее: «Жизнь научила меня ценить каждый день и каждый дающийся шанс. После плена я хорошо понимаю: нельзя откладывать потом то, что можешь сделать уже сегодня. Английский изучаю почти с нуля, но мотивации мне хватает. Тем более, когда курс построен так, что обучение не просто эффективно, но и увлекает. Это придает веру в себя и уверенность, что этот рубеж я тоже преодолею – как и все предыдущие», — говорит он.

Напомним, компания Метинвест Рината Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования, чтобы повысить его качество и поддержать фундаментальную науку. Также компания основала технический университет «Метинвест Политехника»: за три года в него поступило более 1080 студентов, а магистры первого выпуска уже получили дипломы, позволяющие работать на передовых промышленных предприятиях.

Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, рост карьеры, финансовую и другие мотивации.