Технический университет "Метинвест Политехника" стал образовательным партнером глобального проекта "Школа восстановления общин": в его рамках будут готовить профессиональные кадры для восстановления страны.

Преподаватели и ученые университета уже разрабатывают учебные модули для 25 команд из разных регионов Украины, помогая общинам преодолевать вызовы послевоенного восстановления.

Модули для повышения квалификации муниципальных менеджеров вуз разрабатывает, ориентируясь на практические аспекты восстановления: анализ данных для планирования, управления проектами, подготовка грантовых заявок и работа с посттравматическим населением. Благодаря современным методикам, участники и участники получат не только теоретические знания, но и реализации обновительных проектов. объединяет онлайн-лекции, офлайн-встречи, форумы, воркшопы и стади-туры.

«Мы считаем своим долгом содействовать подготовке профессиональных кадров, способных восстанавливать общины и строить новое будущее. которые помогут трансформировать страну после победы», — отметил ректор Метинвест Политехники Александр Почтенный.

Создание «Школы восстановления общин» инициировали Ассоциация городов Украины и общественная организация «Мариуполь. Реборн». .Поэтому эксперты команды Mariupol Reborn делятся экспертизой по планированию восстановления, готовят квалифицированных. специалистов и разрабатывают эффективные стратегии.

Реализуется проект при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine), в партнерстве с Группой Метинвест и крупнейшей инвестиционной группой Украины – SCM Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и член Наблюдательного совета ОО «Мариуполь».», отметила: роль бизнеса в проекте «Школа восстановления общин» — не только в финансовой поддержке.

«Мы делимся своими успешными прикладными кейсами, в частности, через привлечение Метинвест Политехники. Это практический опыт подготовки специалистов, который показывает реальные результаты Программы Метинвест Политехники аккумулируют весь учебный опыт. заметила Наталья Емченко.

«Мы можем перенимать успешные кейсы восстановления в других странах, но возрождать пострадавшие от войны территории придется именно нам, украинцам. оккупированных общин, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как известно, компания Метинвест Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования — это самая большая сумма инвестиций среди частных компаний. и бизнес-аналитиков – всего 34 образовательных программы. студентами учебного заведения стали более 1000 человек. Пары проводят как оффлайн, так и онлайн.