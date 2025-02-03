Метинвест Политехника работает над расширением обучающих программ для ветеранов

Первый частный технологический университет Метинвест Политехника присоединился к международному форуму Будущее в Украине: восстановление и развитие человеческого капитала, где говорили о важности образования в процессах восстановления страны.

Мероприятие стало важной платформой для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой новых кадров, развитием ветеранских программ и восстановлением инфраструктуры. Там университет представил свои инициативы по подготовке специалистов, способных стать двигателем изменений в послевоенном возрождении Украины.

Событие произошло в рамках проекта «Школа восстановления общин» – глобальной образовательной программы, которая готовит муниципальных менеджеров к послевоенному восстановлению Украины. Метинвест Политехника является важным образовательным партнером этого проекта и реализует специализированные учебные программы для его участников. Особый акцент в вузе делают на обучающих программах для ветеранов, говорит Вадим Пухальский, руководитель департамента развития.

«Мы в Метинвесте Политехнике понимаем, как важно создать доступ к высококачественному образованию для ветеранов. Наши образовательные программы не только предоставляют технические знания, но и развивают такие важные мультикомпетенции как критическое мышление, цифровое проектирование и глубокое понимание производственных и бизнес-процессов. Ветераны, которые учатся в нашем университете, активно вовлекаются в реальные проекты промышленности, получая практический опыт, необходимый для участия в процессах восстановления инфраструктуры и развития страны».

Он также подчеркнул, что университет стремится создать для ветеранов такие условия, которые помогут им реализовать свой потенциал и стать движущей силой послевоенного восстановления Украины.

Также на мероприятии прошла дискуссия о возвращении людей и восстановлении человеческого капитала — говорили о стимулах для возвращения внутренне перемещенных лиц, ситуации на временно оккупированных территориях и роли государства в создании возможностей для граждан. Были представлены результаты всеукраинского социологического исследования среди ВПЛ, что дало возможность оценить главные проблемы, с которыми они сталкиваются.

«Школа восстановления общин», основанная Ассоциацией городов Украины и ОО «Мариуполь.Реборн», направлена на подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвестом и SCM. Образовывающими партнерами проекта являются Метинвест Политехника и Национальный университет «Киево-Могилянская Академия».

Напомним, компания Метинвест Рината Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования, чтобы повысить его качество и поддержать фундаментальную науку. Также компания основала технический университет «Метинвест Политехника»: за три года в него поступило более 1080 студентов, а магистры первого выпуска уже получили дипломы, позволяющие работать на передовых промышленных предприятиях.

Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации. Узнать больше о специальностях, которые можно получить, учебных программах, условиях зачисления на бакалаврские и магистерские программы, а также о стипендии можно на сайте университета: https://metinvest.university/