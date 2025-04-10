Метинвест Политехника выпустил новое поколение инженеров для восстановления промышленности Украины

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Все образовательные программы аккредитованы Национальным агентством по качеству высшего образования.

Выпуск студентов прошел в Запорожье, Каменском и Кривом Роге. Среди магистров этого года — немало сотрудников «Каметстали», криворожских горно-обогатительных комбинатов, «Запорожстали», Метинвест Диджитала, Запорожского литейно-механического завода, «Запорожогнеупора», Метинвест Бизнес Сервиса и Метинвест Сич.

Около трети выпускников стали отличниками, а 26 студентов получили дипломы с отличием. Каждый из них прошел более 2700 часов обучения, среди которых — более 290 лекций и 450 практических занятий. Обучение адаптировали к современным реалиям: гибкий график позволил совмещать работу с образованием. Значительную часть практики студенты проходили на предприятиях Группы Метинвест, где применяли новые знания в реальных производственных условиях. Этот опыт уже сейчас помогает им развиваться в профессии и строить карьеру в горно-металлургической отрасли.

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Выпускник Юрий Щека работает ведущим инженером по буровзрывным работам техотдела Ганновского карьера на Северном ГОКе. Полученные знания он планирует использовать в работе.

«Мы учимся на протяжении всей жизни, и развиваться нужно постоянно. Это мое второе высшее образование: снова выбрал горничество, потому что хотел углубить знания в области, в которой работаю. Моя дипломная работа посвящена уменьшению удельных затрат взрывного вещества. Вообще у меня отличные впечатления от учебы. Оно точно по силам каждому, даже тем, у кого семья и работа – созданы все условия», — говорит он.

Метинвест Политехника предоставляет новые широкие возможности для молодежи, использует современные цифровые системы и обучающие платформы. Университет основала компания Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 года. В 2022 году прошел первый набор студентов в вуз, а в 2024 году – выпуск первых 143 магистров. В университете учатся люди, избравшие технические специальности, пользующиеся высоким спросом на рынке труда. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.

Сейчас в вузе идет четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру.